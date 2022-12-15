У джинсовій басці і з патріотичною сумкою: Наталка Денисенко у стильному луку сходила на прем'єру "Кота у чоботях"

Акторка подарувала свій голос одній із героїнь мультфільму.
Днями у кінотеатрі "Оскар" відбулася прем’єра пригодницької анімації режисера Джоела Кроуфорда "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" від DreamWorks.
На заході побували зірки українського дубляжу: Наталка Денисенко, Андрій Лузан, Леся Самаєва, Андрій Самінін та інші. Івент також відвідали знаменитості з родинами і топові блогери.
Однією із найефектніших була Наталка Денисенко. Вона продемонструвала перед фотокамерами стильний образ. На ній була були блакитні джинси, сорочка, зверху якої вона одягла джинсову баску на блискавці і з клапанами, і білі кеди.
Свій лук акторка доповнила синьо-жовтим намистом і патріотичною сумкою у колір нашого прапора. Ніжний макіяж і зачіска з двома пучками завершили аутфіт Наталки.
До речі, Денисенко озвучила у мультфільмі харизматичну і сповнену рішучості дівчинку-сирітка Златку, яка не лише приєдналася до родини "Трьох Ведмедів", а й очолила її, щоб віднайти омріяну Зірку Бажань.
Із 15 грудня стартують допрем’єрні покази мультфільму, а з 22 грудня "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" - у всіх кінотеатрах.
Про мультфільм:
Найвідоміший пухнастий розбійник, улюбленець мільйонів, неповторний і харизматичний Кіт у чоботях повертається. Його візитна картка - неймовірно милий погляд, найкраща зброя - вбивча харизма, а про чоботи та капелюх ходять легенди. Цього разу, щоб повернути свої 9 життів, які він так вміло розгубив за довгі роки, Кіт у чоботях відправиться у грандіозну подорож, сповнену викликів та пригод.
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