У джинсовій басці і з патріотичною сумкою: Наталка Денисенко у стильному луку сходила на прем'єру "Кота у чоботях"

Днями у кінотеатрі "Оскар" відбулася прем’єра пригодницької анімації режисера Джоела Кроуфорда "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" від DreamWorks.

На заході побували зірки українського дубляжу: Наталка Денисенко, Андрій Лузан, Леся Самаєва, Андрій Самінін та інші. Івент також відвідали знаменитості з родинами і топові блогери.

Андрій Лузан

Однією із найефектніших була Наталка Денисенко. Вона продемонструвала перед фотокамерами стильний образ. На ній була були блакитні джинси, сорочка, зверху якої вона одягла джинсову баску на блискавці і з клапанами, і білі кеди.

Наталка Денисенко

Свій лук акторка доповнила синьо-жовтим намистом і патріотичною сумкою у колір нашого прапора. Ніжний макіяж і зачіска з двома пучками завершили аутфіт Наталки.

Наталка Денисенко

До речі, Денисенко озвучила у мультфільмі харизматичну і сповнену рішучості дівчинку-сирітка Златку, яка не лише приєдналася до родини "Трьох Ведмедів", а й очолила її, щоб віднайти омріяну Зірку Бажань.

Із 15 грудня стартують допрем’єрні покази мультфільму, а з 22 грудня "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" - у всіх кінотеатрах.

Про мультфільм:

Найвідоміший пухнастий розбійник, улюбленець мільйонів, неповторний і харизматичний Кіт у чоботях повертається. Його візитна картка - неймовірно милий погляд, найкраща зброя - вбивча харизма, а про чоботи та капелюх ходять легенди. Цього разу, щоб повернути свої 9 життів, які він так вміло розгубив за довгі роки, Кіт у чоботях відправиться у грандіозну подорож, сповнену викликів та пригод.

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