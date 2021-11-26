У джинсовій куртці з торочкою: Злата Огнєвіч познайомила учасника "Холостячки" зі своєю родиною

Артистка у стильному аутфіті зустрілася із Максимом Тарапатою.

Сьогодні, 26 листопада, відбувається одинадцятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". Головна героїня проєкту Злата Огнєвіч знайомить чоловіків зі своєю родиною.

На побачення із першим учасником – Максимом Тарапатою, співачка одягла джинсову куртку із торочкою зі стразами, чорний кроптоп із невеликим вирізом і чорні штани.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Волосся вона зібрала у високий пучок і випустила спереду пасма. На обличчі був максимально природний макіяж.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Знайомство Максима з сім'єю Злати пройшло чудово. Вони мило поспілкувалися. Тарапата сподобався родині артистки.

Раніше Огнєвіч продемонструвала у соцмережі лук у шкіряному жакеті гранатового кольору від українського бренду OLYA MAK. На талії був пояс із плетінням.

Читайте також: