У джинсовій мініспідниці та білих ботфортах: 49-річна супермодель Гайді Клум викликала фурор образом

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум знову приїхала на знімання талантшоу America's Got Talent. Дорогою до павільйону її сфотографували папараці.

Зірка викликала фурор своїм сміливим та сучасним образом, у якому поєднала стильну джинсову мініспідницю від бренду Eb Denim з нерівним краєм та подвійним поясом із застібкою-ґудзиком, а також кашеміровий джемпер молочного відтінку.

Доповнювали лук Гайлі ефектні ботфорти на високих підборах та сумка від Louis Vuitton з широким ремінцем та золотою фурнітурою.

Також вона одягла на очі окуляри-авіатори, на голові у неї була синя кепка, а на шиї намисто з перлів. Телеведуча була у чудовому настрої і мило усміхалася фанам та фотографам, які прибули, щоб її сфотографувати.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що шоу, в якому зараз знімається Гайді, дуже популярне і нині проходять знімання його 18-го сезону. Вона та Софія Вергара є незмінними суддями цього проєкту.

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