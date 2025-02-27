У джинсовій мініспідниці та з недбалою зачіскою: Айла Фішер сходила по каву в перерві між зніманнями

Австралійська зірка, що прославилася яскравою роллю у фільмі "Великий Гетсбі", потрапила під приціл папараці у місті Голд-Кост.

49-річну Айлу Фішер сфотографували папараці, коли вона йшла вулицею з Мішель Бюто — актрисою та стендап-комікесою.

Айла несла в руці стаканчик з кавою і одягнена була по літньому, оскільки віддала перевагу смугастій блузці з рукавами-ліхтариками та джинсовій мініспідниці. Також акторка доповнила образ угами та сонцезахисними окулярами.

Айла Фішер / Фото: Getty Images

Волосся Айла розпустила і воно лежало в трохи недбалій зачісці.

Айла Фішер та Мішель Бюто / Фото: Getty Images

Знімки фотографи зробили у перерві між зніманнями нової комедії Spa Weekend, де обидві акторки з'являться. У ньому розповідатиме про трьох найкращих подруг, Джейн, Коко та Софі, які вирушають на спавідпочинку до Палм-Спрінгс. Але коли з'являється їхня подруга-катастрофа Мел, розслаблення швидко перетворюється на хаос із кумедними наслідками. Імовірно, що у фільмі також з'являться акторки Анна Феріс та Леслі Манн.

Читайте також:

Образи акторки Айли Фішер (5 фото)