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У джинсовій мініспідниці та з недбалою зачіскою: Айла Фішер сходила по каву в перерві між зніманнями

У джинсовій мініспідниці та з недбалою зачіскою: Айла Фішер сходила по каву в перерві між зніманнями

Айла Фішер та Мішель Бюто / Фото: Getty Images

Австралійська зірка, що прославилася яскравою роллю у фільмі "Великий Гетсбі", потрапила під приціл папараці у місті Голд-Кост.

49-річну Айлу Фішер сфотографували папараці, коли вона йшла вулицею з Мішель Бюто — актрисою та стендап-комікесою.

Айла несла в руці стаканчик з кавою і одягнена була по літньому, оскільки віддала перевагу смугастій блузці з рукавами-ліхтариками та джинсовій мініспідниці. Також акторка доповнила образ угами та сонцезахисними окулярами.

Айла Фішер / © Getty Images
Айла Фішер / Фото: Getty Images

Волосся Айла розпустила і воно лежало в трохи недбалій зачісці.

Айла Фішер та Мішель Бюто / © Getty Images
Айла Фішер та Мішель Бюто / Фото: Getty Images

Знімки фотографи зробили у перерві між зніманнями нової комедії Spa Weekend, де обидві акторки з'являться. У ньому розповідатиме про трьох найкращих подруг, Джейн, Коко та Софі, які вирушають на спавідпочинку до Палм-Спрінгс. Але коли з'являється їхня подруга-катастрофа Мел, розслаблення швидко перетворюється на хаос із кумедними наслідками. Імовірно, що у фільмі також з'являться акторки Анна Феріс та Леслі Манн.

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