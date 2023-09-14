У джинсовій мінісукні та з червоними губами: Тейлор Свіфт сфотографували після вечірки

33-річна співачка Тейлор Свіфт потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку після афтепаті MTV Video Music Awards. Цьогоріч зірка зібрала найбільше нагород на церемонії, що зробило її однією з найтитулованіших артисток в історії шоу.

Вона перемогла у всіх дев'яти категоріях, у яких була номінована, зокрема: "Артист року", "Кліп року" та "Пісня року". Тому до Тейлора того дня була дуже пильна увага.

Але варто зазначити, що співачка мала чудовий вигляд. На ній була джинсова мінісукня з бретельками та імітацією корсету від бренду Eb Denim. Лук Свіфт доповнила гламурними босоніжками в стрази та сумкою від бренду Aquazzura, безліччю прикрас з діамантами, вісокою зачіскою та червоною помадою на губах.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Вартість такої джинсової сукні 480 доларів.

Сукня, як у Тейлор Свіфт

А ось на церемонії кількома годинами раніше вона сяяла на червоній доріжці в чорній довгій сукні Versace і босоніжках Jimmy Choo.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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