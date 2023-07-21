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У джинсовій мінісукні та з квітами в руках: модель Сару Сампайо сфотографували папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У джинсовій мінісукні та з квітами в руках: модель Сару Сампайо сфотографували папараці

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Образ дівчини мав милий і практичний вигляд.

Ексангел бренду білизни Victoria's Secret — 32-річна Сара Сампайо — потрапила під приціл фотографів під час прогулянки. Знаменитість помітили на вулиці в Лос-Анджелесі з букетом квітів, який вона несла у білій вазі.

На моделі була широка джинсова мінісукня, яку вона поєднала зі зручними та стильними босоніжками білого кольору і з чорною підошвою.

Образ Сара доповнила сумкою Hermès з короткими ручками та двома кісками, в які було заплетено її волосся, і з чубком-шторкою. У вухах у неї були круглі золоті сережки, а на очах — окуляри-лисички в білій оправі.

Сара Сампайо / © Getty Images
Сара Сампайо / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
410
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