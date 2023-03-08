У джинсовій мінісукні з декольте: 15-річна донька Мілли Йовович відвідала модний показ у Парижі

Юна знаменитість відвідала показ не лише через любов до моди. Декілька років тому Евер уклала з Miu Miu контракт і стала обличчям бренду.

15-річна донька акторки українського походження Мілли Йовович – Евер Андерсон – відвідала показ жіночого одягу Miu Miu. Модне шоу минуло 7 березня в Парижі, в межах Тижня моди, а представлена на ньому була колекція прет-а-порте осінь-зима 2023-2024.

Евер обрала для заходу джинсову мінісукню з кишенями, американською проймою та досить глибоким V-подібним декольте.

Вбрання юної зірки доповнило біле взуття з відкритими пальцями, червона сумка та укладання.

Евер Андерсон / Фото: Getty Images

Торік дівчина також з'явилася на модному шоу бренду, але тоді на ній була чорна гламурна сукня з вирізами та чорні балетки.

Евер Андерсон / Фото: Getty Images

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