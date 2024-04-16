У джинсовій сукні і чорній косусі: Аманда Голден на вулицях Лондона

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні. У цей момент йшов дощ і білявка направлялася до своєї автівки.

Знаменитість мала стильний вигляд. На ній була джинсова сукня міді з чорними вставками і блискавкою у зоні декольте. Зверху вона одягла чорну косуху і доповнила лук чорними туфлями на шпильках і чорною сумкою.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

В Аманди було розпущене волосся, на обличчя вона одягла чорні окуляри, шию прикрасила золотими ланцюжками, вуха – лаконічними сережками, а руку – браслетом.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден у зеленій сукні блиснула сосками дорогою з роботи.

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