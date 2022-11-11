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У джинсовій сорочці та з сумкою Louis Vuitton: Міранда Керр сходила на вечірку у Лос-Анджелесі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У джинсовій сорочці та з сумкою Louis Vuitton: Міранда Керр сходила на вечірку у Лос-Анджелесі

Міранда Керр / Фото: Getty Images

Австралійська модель та колишній "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр відвідала вечірку з нагоди святкування дворічного ювілею Rivet Utility у Лос-Анджелесі.

39-річна Міранда одягла чорні штани-скіні у поєднанні з сорочкою з деніму та високими лакованими чоботями від Dior на високих стійких підборах. У руках у моделі була біла сумка на короткій ручці від Louis Vuitton за 10 тисяч доларів.

Міранда Керр / © Getty Images
Міранда Керр / Фото: Getty Images

Керр зробила природний макіяж і трохи акцентувала увагу на очах, а також нанесла нюдову помаду на губи. Своє каштанове волосся середньої довжини вона уклала легкими хвилями.

Нещодавно багатодітна мама Міранда Керр розповідала публіці свій секрет стрункості. І хоча насправді жодного секрету там немає, вона все ж таки поділилася кількома корисними порадами, які можна взяти на замітку.

Міранда Керр та Еван Шпігель / © Associated Press
Міранда Керр та Еван Шпігель / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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