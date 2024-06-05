У джинсовій спідниці та лонгсліві: Сару Джессіку Паркер помітили на зніманнях

У Нью-Йорку під час роботи над серіалом "І просто так..." папараці знову заскочили акторку Сару Джессіку Паркер – головну героїню шоу. Зірку сфотографували на Медісон-авеню – вулиці на Мангеттені.

Паркер нарядом підкреслила свою струнку фігуру — акторка одягла бежевий лонгслів із глибоким декольте у поєднанні з джинсовою спідницею нижче колін. Спідниця мала цікавий дизайн зі складками на стегнах.

Також Сара Джессіка одягла білі туфлі у стилі Мері Джейн з ремінцями, сережки-цвяшки та розпустила волосся. У руці у неї була сумка та шопер. На талію вона прив'язала шнурок із ключем від будинку.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також нещодавно Паркер з'явилася на зніманнях у ніжному та романтичному вбранні від Simone Rocha. Воно складалося з сукні та пальта, які були виконані з сітчастої тканини ніжного пудрового відтінку та прикрашені трояндами на спідниці і рукавах.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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