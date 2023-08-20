У джинсовій спідниці та яскравих кросівках: Різ Візерспун вийшла на стадіон у Нешвіллі, щоб винести м'яч

Зірка взяла участь в урочистому відкритті футбольного матчу.
Відома акторка, продюсерка і віднедавна ще й співвласниця футбольного клубу "Нешвілл" Різ Візерспун вийшла 19 серпня на футбольне поле.
Знаменитість винесла м'яч перед грою. Команда змагалася з командою "Інтер Маямі", якою володіє Девід Бекхем, однак програла.
На стадіон Різ вийшла з новою зачіскою, оскільки тепер вона має чубчик, а також у короткій синій джинчсовій спідниці, кофті з рукавами до ліктя та в яскравих жовто-чорних кросівках Nike. Ймовірно, такий колір взуття вона обрала, оскільки кольори команди чорні та жовті.
Візерспун стала співвласником футбольного клубу 2022 року. Ймовірно, придбати клуб вона вирішила через сентиментальні причини, оскільки виросла в Нешвіллі.
Hey @ReeseW pic.twitter.com/Sf5TOq7oXa— Nashville SC (@NashvilleSC) August 20, 2023
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