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У джинсовій спідниці та яскравих кросівках: Різ Візерспун вийшла на стадіон у Нешвіллі, щоб винести м'яч

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У джинсовій спідниці та яскравих кросівках: Різ Візерспун вийшла на стадіон у Нешвіллі, щоб винести м'яч

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Зірка взяла участь в урочистому відкритті футбольного матчу.

Відома акторка, продюсерка і віднедавна ще й співвласниця футбольного клубу "Нешвілл" Різ Візерспун вийшла 19 серпня на футбольне поле.

Знаменитість винесла м'яч перед грою. Команда змагалася з командою "Інтер Маямі", якою володіє Девід Бекхем, однак програла.

На стадіон Різ вийшла з новою зачіскою, оскільки тепер вона має чубчик, а також у короткій синій джинчсовій спідниці, кофті з рукавами до ліктя та в яскравих жовто-чорних кросівках Nike. Ймовірно, такий колір взуття вона обрала, оскільки кольори команди чорні та жовті.

Різ Візерспун / © Associated Press
Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Візерспун стала співвласником футбольного клубу 2022 року. Ймовірно, придбати клуб вона вирішила через сентиментальні причини, оскільки виросла в Нешвіллі.

Різ Візерспун / © Getty Images
Різ Візерспун / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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