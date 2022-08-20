У джинсовій сукні і пітонових чоботях: Кайлі Дженнер продемонструвала стильний аутфіт

Зірка реаліті і бізнесвумен обожнює вихвалятися стильними обновками.
Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram серію знімків у новому стильному образі. Красуня підкреслила сексуальні форми сукнею міді із деніму. Спереду вона мала блискавку, яку вона пікантно розстебнула.
Сукню Кайлі скомбінувала з пітоновими чоботами на шпильках і великою джинсовою сумкою. Позувала вона біля розкішної автівки.
Аутфіт Дженнер доповнила укладанням, насиченим макіяжем, масивними сережками, окулярами у стильній оправі і довгим манікюром.
У цьому луку Кайлі похизувалася своєю пишною п'ятою точкою.
Нагадаэмо, минулого разу бізнесвумен покаталася на яхті у бежевій мінісукні у смужку і з принтом.
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