У джинсовій сукні і пітонових чоботях: Кайлі Дженнер продемонструвала стильний аутфіт

Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram серію знімків у новому стильному образі. Красуня підкреслила сексуальні форми сукнею міді із деніму. Спереду вона мала блискавку, яку вона пікантно розстебнула.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Сукню Кайлі скомбінувала з пітоновими чоботами на шпильках і великою джинсовою сумкою. Позувала вона біля розкішної автівки.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Аутфіт Дженнер доповнила укладанням, насиченим макіяжем, масивними сережками, окулярами у стильній оправі і довгим манікюром.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

У цьому луку Кайлі похизувалася своєю пишною п'ятою точкою.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаэмо, минулого разу бізнесвумен покаталася на яхті у бежевій мінісукні у смужку і з принтом.

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