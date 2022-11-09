У джинсовій сукні із заклепками: Джилліан Андерсон на прем'єрі "Корони" у Лондоні

В Лондоні відбулася прем'єра одного з найуспішніших художніх серіалів Netflix "Корона", що вже кілька сезонів захоплює глядачів, адже заснований на житті британської королівської родини. Одну з важливих ролей у цьому проєкті зіграла акторка Джилліан Андерсон, вона дуже успішно перетворилася в серіалі на прем'єр-міністерку Маргарет Тетчер.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Оскільки персонаж Андерсон з'явиться ще й цього сезону, то акторка разом із колегами вийшла на червону доріжку. На ній була довга джинсова сукня А-силуету від бренду Chloe із заклепками.

Вбрання вона доповнила босоніжками, вечірньою зачіскою з легкими хвилями та макіяжем.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Прем'єра п'ятого сезону серіалу відбудеться на Netflix 9 листопада. Це буде перший сезон, який вийде після смерті Єлизавети ІІ та принца Філіпа.

Читайте також: