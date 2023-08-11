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У джинсовій сукні та на підборах: Ешлі Робертс під прицілом лондонських папарацці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У джинсовій сукні та на підборах: Ешлі Робертс під прицілом лондонських папарацці

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Сукня була повсякденною і ідеально демонструвала бронзову засмагу знаменитості.

Ешлі Робертс знову стала мішенню для лондонських фотографів – знамениту красуню сфотографували вранці після ефіру на радіо. Ведуча та ексучасниця бурлеск-гурту The Pussycat Dolls, йшла вулицею в лаконічному та стильному образі.

На 42-річній Ешлі була джинсова сукня на ґудзиках та з декором у зоні рукавів та горловини. Образ красуня доповнила босоніжками на підборах, білою сумкою від Balenciaga та стильними сонцезахисними окулярами.

Також Ешлі зробила макіяж та світлий манікюр із педикюром, які чудово вписалися у цей образ.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

На сторінці в Instagram Робертс показала, що після роботи провела час із мамою, яка прилетіла до неї зі США.

Мама Ешлі Робертс / © Instagram Ешлі Робертс
Мама Ешлі Робертс / Фото: Instagram Ешлі Робертс

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Дата публікації
Перегляди
272
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