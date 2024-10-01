У джинсовому аутфіті та на підборах: Гайді Клум на прогулянці із собаками

Супермодель Гайді Клум заскочили фотографи під час прогулянки з її улюбленцями в Лос-Анджелесі.

Собаки Гайді були одягнені в костюми від Butterfinger, а сама модель одяглася в джинсовий костюм, що складається з подовженої сорочки та штанів-кльош зі стрілками, які вона поєднувала з гостроносим взуттям на підборах.

Клум розпустила біляве волосся, зробивши недбале укладання, одягла сережки-кліпси і зробила виразний макіяж на обличчі, підкресливши очі димчастими тінями. Модель мала світлий манікюр, а через плече у неї висіла бордова сумка на тонкому ремінці.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Гайді Клум виблискувала на фешнпоказі в Парижі в чорній сукні з латексу, яка пікантно підкреслила її фігуру.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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