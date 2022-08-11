У джинсовому комбінезоні і без макіяжу: Настя Каменських опублікувала нову світлину

Настя Каменських опублікувала в Instagram своє нове фото. На ньому співачка позує, сидячи на підлозі. Одягнена вона у білу футболку графітовий комбінезон із деніму. Волосся вона розпустила і була без макіяжу.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

У дописі Настя поділилася роздумами, які мотивують.

"Одного дня все стане лише спогадом". Слова, які заспокоюють мене і вселяють надію. Що теперішні темні часи одного дня залишаться в минулому і лиш в нашій пам’яті про нього.

А з іншого боку ці слова надихають жити тут і зараз, не чекаючи кращого моменту. Нагадують, що життя не можна відкладати на потім, бо кожен його момент — безцінний скарб. І одного дня воно теж стане спогадом. Тому рухаємось далі — попереду багато справ", - написала артситка.

А ще Каменських показала цікаву світлину з прогулянки, яку зробила, поставивши телефон у траву.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

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