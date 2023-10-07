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У джинсовому комбінезоні та з улюбленою сумкою: Дженніфер Лопес фотографували папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У джинсовому комбінезоні та з улюбленою сумкою: Дженніфер Лопес фотографували папараці

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

У повсякденному житті вона вибирає зручне вбрання, але завжди доповнює його аксесуарами.

Дженніфер Лопес вміє бути розкышною в абсолютно різних вбраннях, що вкотре продемонструвала у п'ятницю, 6 жовтня, коли її сфотографували на парковці. Артистка вийшла зі своєї машини у вільному джинсовому комбінезоні з короткими рукавами та кишенями на штанях.

Образ вона доповнила макіяжем у коричневій гамі, сонцезахисними окулярами та зачіскою-пучком. У руці Лопес тримала велику сумку Birkin від улюбленого бренду Hermes.

Жоден її образ не обходиться без сережок-кілець, але цього разу вона додала ще й браслет на руку та годинник. Взута Лопес була у коричневі черевики від Timberland.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
542
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