У джинсовому комбінезоні та з улюбленою сумкою: Дженніфер Лопес фотографували папараці

У повсякденному житті вона вибирає зручне вбрання, але завжди доповнює його аксесуарами.
Дженніфер Лопес вміє бути розкышною в абсолютно різних вбраннях, що вкотре продемонструвала у п'ятницю, 6 жовтня, коли її сфотографували на парковці. Артистка вийшла зі своєї машини у вільному джинсовому комбінезоні з короткими рукавами та кишенями на штанях.
Образ вона доповнила макіяжем у коричневій гамі, сонцезахисними окулярами та зачіскою-пучком. У руці Лопес тримала велику сумку Birkin від улюбленого бренду Hermes.
Жоден її образ не обходиться без сережок-кілець, але цього разу вона додала ще й браслет на руку та годинник. Взута Лопес була у коричневі черевики від Timberland.
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