У джинсовому корсеті і дуже великому капелюсі: Сальма Гаєк продемонструвала стильний образ

Сальма Гаєк продемонструвала в Instagram новий стильний образ. Акторка приміряла корсет із темного деніму і джинси-кльош. Вбрання чудово підкреслило сексуальну фігуру зірки.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Головним акцентом у її аутфіті був великий і елегантний чорний капелюх. Свій лук вона доповнила кулоном на ланцюжкку, чорними сонцезахисними окулярами і каблучками.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Нагадаємо, Сальма Гаєк на шоу "Я люблю дивитися" з Trixie Mattel & Katya у Нью-Йорку з'явилася в ефектній сукні від бренду Mary Katrantzou з паєтками, без рукавів і секссуальним декольте.

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