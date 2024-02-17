У джинсовому корсеті і мініспідниці: зірка реаліті у сексуальному образі прогулялася Лос-Анджелесом

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Красуня гуляла містом, попиваючи каву з паперового стакана.

Білявка, як завжди, мала гарний вигляд. Вона була одягнена у сіре вбрання з деніму, яке складалося з корсету і мініспідниці. Корсет чудово підкреслив її спокусливий бюст, а спідниця – стрункі ноги.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Аутфіт Ернан доповнила чорними шкіряними чоботами на шпильках та чорною сумкою зі срібним ланцюжком.

Емма зробила укладання з локонами, одягла на обличчі сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила сережками-кільцями, а руки – браслетом і каблучками.

Нагадаємо, раніше ми бачили Емму Ернан під час прогулянки у мініатюрній сукні з різнокольоровим принтом і без бретельок.

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