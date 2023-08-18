У джинсовому костюмі та на підборах: Джессіка Альба показала розкішний образ дорогою на інтерв'ю

Зірка була з ніг до голови одягнена у брендові речі та прикраси.

Акторка та підприємниця Джесіка Альба здивувала новим образом, який обрала для інтерв'ю у Нью-Йорку. На знаменитості був ефектний блакитний костюм-трійка від Sergio Hudson.

Вбрання виконане з джинсової тканини і складалося з жакету з "гострими" плечима, штанів-кльош та корсетного топу без бретелів. Це вбрання для Альби підібрала її стилістка Ерін Волш.

Доповнила вона образ білими туфлями від Manolo Blahnik на підборах, квадратною сумкою на довгому ремінці, а також сонцезахисними окулярами, які у неї були від бренду Celine. Також вона зробила макіяж та завершила цей лук прикрасами від Jacquie Aiche.

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

На телебачення Альба прийшла, щоб просувати свій новий проєкт – реалітішоу "Чесний ремонт".

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