У джинсовому костюмі та найбажаніших сережках модників: Ешлі Робертс прогулялася Лондоном

42-річна Ешлі Робертс — ексзірка гурту The Pussycat Dolls і ведуча на британському радіо — як завжди, продемонструвала стильний аутфіт на вулицях Лондона. Її сфотографували папараці після ранкового ефіру на радіо Heart FM, коли вона йшла з роботи до машини.

Цього разу знаменитість одягла джинсовий костюм світло-блакитного кольору, який був повністю прикрашений принтом у вигляді назви бренду Fiorucci. Поєднала вона його із білою водолазкою, гламурними туфлями зі стразами, а також текстурованою маленькою сумкою-хобо від Miu Miu.

Волосся Ешлі зібрала, на очі одягла сонцезахисні окуляри, а ось у вухах у неї були одні з найтрендовіших сережок-крапель від бренду Bottega Veneta.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Ця модель сережок увійшла до дебютної колекції модельєра Матьє Блазі для Bottega Veneta і стала безумовним трендом 2023 року. Краплі великих і середніх розмірів носили багато зірок, стритстайлерів, а також ці сережки не раз з'являлися в модних зніманнях і на червоних доріжках. У цій прикрасі з'являлися такі It-girl як Белла Хадід, Роузі Гантінгтон-Вайтлі, Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер. 2023 року сережки увійшли до переліку найпопулярніших речей сезону.

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