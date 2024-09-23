У джинсовому костюмі з облямівкою: Кейт Бланшетт у стильному аутфіті позувала на фотоколі

Акторка обрала для своєї появи вбрання від Giorgio Armani.
Кейт Бланшетт продемонструвала стильний образ на фотоколі фільму "Чутки", який відбувся у межах 72-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні.
Акторка позувала у стильному джинсовому костюмі від Giorgio Armani, який складався з двобортного жакета з коричневою облямівкою і широких штанів.
Вбрання Кейт доповнила коричневим взуттям на високій платформі. Акуратне укладання, масивні коричневі окуляри і золоті сережки завершили образ Бланшетт.
Нагадаємо, Кейт Бланшетт на прем’єрі стрічки "Чутки" з'явилася у розкішній золотій сукні з квітковою вишивкою від бренду Giorgio Armani.
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