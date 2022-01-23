У джинсовому луці та з конусами на грудях: подруга Каньє Веста захопила образом на Паризькому тижні моди

У джинсовому луці та з конусами на грудях: подруга Каньє Веста захопила образом на Паризькому тижні моди

Каньє Вест приїхав зі своєю новою коханою Джулією Фокс на показ нової колекції Kenzo, яка відбулася сьогодні, 23 січня, у Парижі.

Пара прибула на паризький тиждень моди в однакових джинсових аутфітах. 44-річний репер та його кохана, 31-річна акторка, були одягнені в однакові вбрання та охоче позували перед фотографами.

На Весті була джинсова куртка і джинси в поєднанні з масивними чорними черевиками, рукавицями і сонцезахисними окулярами, а Джулія була в короткій джинсовій куртці з конусоподібним бюстом і широких джинсах доповнивши вбрання джинсовими черевиками.

Каньє Вест та Джулія Фокс / Getty Images

Джулія дуже схожа на Кім Кардашян – колишню дружину Веста. Але ця схожість помітна не так зовні, як у виборі одягу. Докладніше про стиль двох жінок ми розповідали ось у цьому матеріалі.

Нагадаємо, минулими вихідними Каньє влаштував публічну драму зі своєю колишньою дружиною Кім Кардашян, з якою у нього четверо дітей. Він дав інтерв'ю Hollywood Unlocked, звинувативши її службу безпеки у тому, що вона нещодавно не пускала його до свого будинку. Як пише Daily Mail, "охорона не заважала йому бачитися з дітьми, забирати їх або відвозити. Він просто не може більше ходити до її будинку без її дозволу. Кім має право на недоторканність приватного життя, і вона намагається встановити здорові кордони".

Кім Кардашян та Каньє Вест / Associated Press

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