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У джинсовому луку та з новою зачіскою: дочка Гайді Клум на модній вечірці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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392
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У джинсовому луку та з новою зачіскою: дочка Гайді Клум на модній вечірці

Лені Клум / Фото: Getty Images

Дочка Гайді Клум – 18-річна модель Лені – відвідала захід, присвячений запуску бренда Fila у Гамбурзі.

На публіці зірка з'явилася у білому джинсовому комбінезоні з широкими штанями з високою талією та відповідною короткою курткою на ґудзиках від бренду Ganni.

Лені почала співпрацювати з брендом, тому її поява на модній вечірці не була випадковою. Свій образ дівчина доповнила білими кросівками Fila на високій платформі. Її волосся було обрізане в стильний біб і знову пофарбовано у світлий відтінок, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Лені Клум / © Getty Images
Лені Клум / Фото: Getty Images

Тим часом мама Лені – Гайді Клум – зайнята зніманнями нового сезону проєкту America's Got Talent і майже щодня демонструє на публіці нові луки.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
392
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