У джинсовому луку та за руку з коханим: Меган Фокс заскочили у Лос-Анджелесі

Меган Фокс супроводжувала свого нареченого Колсона Бейкера на шоу Джиммі Кіммела у Лос-Анджелесі.

36-річна Меган йшла, тримаючись за руку з 32-річним музикантом дорогою до телестудії. Акторка одягла цього дня блакитні джинси-кльош із численними нитками, підібрала сріблястий топ та зверху накинула об'ємну джинсову куртку. Взута Меган була в босоніжки відтінку металік на платформі та підборах. Меган Фокс розпустила довге чорне волосся і зробила насичений макіяж на обличчі.

А її наречений одягнув бежевий комбінезон з потертими рукавами та мішкуватими шортами і взув грубі черевики на шнурівці.

Також у хлопця був чокер із хрестом на шиї, кілька різних браслетів на зап'ястях, пірсинг у носі та сережки, а ще зробив хвилясте укладання.

Меган Фокс та Колсон Бейкер / Фото: Getty Images

У шоу брав участь сам Колсон, а Меган була у студії просто для підтримки.

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