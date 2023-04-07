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У джинсовому луку з величезною квіткою: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" сходила на вечерю

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У джинсовому луку з величезною квіткою: зірка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" сходила на вечерю

Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Денім ніколи не виходить із моди, а новий образ акторки доводить, що вбрання з цієї тканини можна зробити ще й вечірніми.

Незабаром на екрани виходить останній сезон комедійного серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", що розповідає про жінку-коміка з Нью-Йорка. Тому головна зірка шоу Рейчел Броснаген зараз досить активно з'являється на різноманітних заходах та шоу.

6 квітня акторка відвідала вечерю організовану косметичним брендом Clarins, на честь запуску лінійки для догляду за шкірою Precious. Захід минув у досить інтимній атмосфері та з невеликою кількістю гостей.

Рейчел одягла джинсовий ансамбль від бренду Magda Butrym, який складався з топу на тонких бретельках і мініспідниці з асиметричним подолом. Спереду спідницю прикрашала велика квітка. Волосся Броснаген зібрала у високу зачіску і взула туфлі-човники у шоколадному відтінку.

Рейчел Броснаген / © Getty Images
Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що подібні 3D квіти – один із головних трендів цього року. Особливо багато луків з подібним декором було представлено на "Оскарі" та післяоскарівській вечірці Vanity Fair.

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Дата публікації
Перегляди
439
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