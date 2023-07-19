У джинсовому міні зі шнурівкою: ексзірку The Pussycat Dolls Ешлі Робертс сфотографували папараці

Співачка та ведуча Ешлі Робертс зараз мешкає та працює в Лондоні, тому регулярно стає мішенню для місцевих папараці. Днями 41-річну жінку сфотографували, коли вона йшла після ранкового ефіру на радіостанції Heart до машини.

На знаменитості, яка в минулому також була учасницею гурту The Pussycat Dolls, була мила джинсова мінісукня від бренду Silvia Astore. Вбрання мало широкі бретельки, квадратне декольте, спідницю зі складками і шнурівку спереду виконану жовтим джгутом.

Образ вона доповнила невеликою сумкою від французького бренду Jacquemus, бежевими туфлями та сонцезахисними окулярами. Волосся Ешлі зібрала в хвіст, залишивши спадати на обличчя кілька пасем.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Також нещодавно красуня відвідала прем'єру фільму "Барбі" в Лондоні, на якій з'явилася в дуже гламурному яскраво-рожевому вбранні.

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