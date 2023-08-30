У джинсовому плащі і корсетному топі: фотографи зазнімкували Б'янку Балті на пірсі у Венеції

39-річна італійська модель приїхала на Венеційський кінофестиваль в образі з деніму.

Б’янка Балті прибула на ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль. Фотографи зазнімкували її пірсі готелю Excelsior.

Модель обрала для своєї появи стильний лук блакитного кольору від італійського бренду Ermanno Scervino. На ній був довгий плащ оверсайз із деніму, корсетний топ і широкі штани з великими накладними кишенями. Взута Балті була у замшеві коричневі ботильйони.

Б’янка Балті / Фото: Getty Images

Б’янка була без макіяжу на обличчі. Шию вона прикрасила широким золотистим ланцюжком.

Нагадаємо, до Венеції приїхала також кінодіва Катрін Деньов. Вона була одягнена у чорні сорочку і штани, які доповнила стильною сумкою у Gucci.

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