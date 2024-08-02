У джинсовому сарафані і туфлях-човниках: літній лук Ешлі Робертс

Радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls у стильному вбранні продемонструвала стрункі ноги.

Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.

Красуня обрала для свого виходу короткий джинсовий сарафан на бретельках-ланцюжках. Його Ешлі доповнила лакованими бежевими туфлями-човниками і білою сумкою.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Робертс зробила акуратне укладання з рівним укладанням, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і завершила лук білим манікюром.

Нагадаємо, раніше Ешлі Робертс показала, як відпочивала на Карибах. Вона продемонструвала струнку фігуру у чорному купальнику із зірками.

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