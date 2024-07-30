У джинсовому топі і з гарним макіяжем: Кім Кардашян продемонструвала сексуальний бюст

Зірка реаліті і мама чотирьох дітей потішила фоловерів новою світлиною.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram знімок свого нового аутфіту.
Зірка реаліті постала у синіх джинсах й обтислому топі з деніму з відвертим декольте, яке підкреслило її пишний і сексуальний бюст.
Кім зробила укладання з локонами і гарний макіяж із бежевими тінями, чорними стрілками та бежевою помадою.
Нагадаємо, Кім Кардашян під час відпочинку в Італії влаштувала імпровізовану фотосесію у чорному бікіні і сексуальному прозорому вбранні.
Читайте також:
- У прозорій сукні з сексуальним декольте: Кім Кардашян показала знімки з гримерної
- У червоній сукні і босоніж: Кім Кардашян продемонструвала ефектний образ
- Відсвяткували 11-річчя: Кім Кардашян показала милі фото зі своєю старшою донькою