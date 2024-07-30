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У джинсовому топі і з гарним макіяжем: Кім Кардашян продемонструвала сексуальний бюст

У джинсовому топі і з гарним макіяжем: Кім Кардашян продемонструвала сексуальний бюст

У джинсовому топі і з гарним макіяжем: Кім Кардашян продемонструвала сексуальний бюст

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті і мама чотирьох дітей потішила фоловерів новою світлиною.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram знімок свого нового аутфіту.

Зірка реаліті постала у синіх джинсах й обтислому топі з деніму з відвертим декольте, яке підкреслило її пишний і сексуальний бюст.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім зробила укладання з локонами і гарний макіяж із бежевими тінями, чорними стрілками та бежевою помадою.

Нагадаємо, Кім Кардашян під час відпочинку в Італії влаштувала імпровізовану фотосесію у чорному бікіні і сексуальному прозорому вбранні.

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