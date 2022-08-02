У Джонні інтимні проблеми: Ембер Герд розповіла, як її ґвалтував колишній чоловік

Суд між Джонні Деппом і Ембер Герд вже завершився не на користь акторки, але тепер у західній пресі обговорюють судові документи, що нещодавно спливли, в яких з'явилися дуже пікантні подробиці про стосунки експодружжя.

У документах йдеться про те, що Джонні Депп страждає від еректильної дисфункції, яка спровокувала передбачуване сексуальне насильство над Ембер Герд з використанням пляшки лікеру. Це стверджують адвокати акторки у роздрукованих судових документах, пише Daily Mail.

Джонні Депп та Ембер Герд / Фото: Associated Press

"Пан Депп хотів би не розкривати свій діагноз еректильної дисфункції, але такий стан має відношення до сексуального насильства, коли розгніваний містер Депп використав пляшку для зґвалтування Ембер Герд", - йдеться у заяві адвокатів від 28 березня. Захист Ембер стверджує, що передбачуваний стан здоров'я Деппа сприяв його агресивній поведінці стосовно колишньої дружини.

У суді Ембер говорила, що Джонні приймав ліки від еректильної дисфункції, але вони погано працювали, він злився, а свою агресивність виплескував на дружину.

"Я називала це "гнівним сексом", який Джонні не міг повністю виконати", — заявила акторка. Він кидав мене на ліжко, він робив це кілька разів, і в гніві навалювався на мене".

У травні 2022 року Ембер дала ці свідчення у суді. "Я не знала, чи розбита пляшка, яку він тримав у мені, - сказала вона, важко дихаючи і стримуючи сльози." Я не відчувала цього. Я нічого не відчувала", - говорила вона зі сльозами на очах.

Ембер Герд та Джонні Депп / Фото: Getty Images

Згідно з судовими документами, це зґвалтування сталося в той же час, коли Джонні зазнав травми пальця. Стверджувалося, що Герд у гніві кинула у нього пляшку горілки, коли вони були в Австралії.

Нагадаємо, у квітні Ембер Герд та Джонні Депп зустрілися в суді, процес тривав шість тижнів, акторка намагалася довести, що вона є жертвою сексуального насильства з боку чоловіка. Але нічого не вийшло. Пара одружилася 2015 року і розійшлася трохи більше ніж за рік, перш ніж офіційно розлучитися 2017-го.

Ембер Герд та Джонні Депп / Фото: Getty Images

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