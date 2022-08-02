У Джонні інтимні проблеми: Ембер Герд розповіла, як її ґвалтував колишній чоловік

Суд між Джонні Деппом і Ембер Герд вже завершився не на користь акторки, але тепер у західній пресі обговорюють судові документи, що нещодавно спливли, в яких з'явилися дуже пікантні подробиці про стосунки експодружжя.
У документах йдеться про те, що Джонні Депп страждає від еректильної дисфункції, яка спровокувала передбачуване сексуальне насильство над Ембер Герд з використанням пляшки лікеру. Це стверджують адвокати акторки у роздрукованих судових документах, пише Daily Mail.
"Пан Депп хотів би не розкривати свій діагноз еректильної дисфункції, але такий стан має відношення до сексуального насильства, коли розгніваний містер Депп використав пляшку для зґвалтування Ембер Герд", - йдеться у заяві адвокатів від 28 березня. Захист Ембер стверджує, що передбачуваний стан здоров'я Деппа сприяв його агресивній поведінці стосовно колишньої дружини.
У суді Ембер говорила, що Джонні приймав ліки від еректильної дисфункції, але вони погано працювали, він злився, а свою агресивність виплескував на дружину.
"Я називала це "гнівним сексом", який Джонні не міг повністю виконати", — заявила акторка. Він кидав мене на ліжко, він робив це кілька разів, і в гніві навалювався на мене".
У травні 2022 року Ембер дала ці свідчення у суді. "Я не знала, чи розбита пляшка, яку він тримав у мені, - сказала вона, важко дихаючи і стримуючи сльози." Я не відчувала цього. Я нічого не відчувала", - говорила вона зі сльозами на очах.
Згідно з судовими документами, це зґвалтування сталося в той же час, коли Джонні зазнав травми пальця. Стверджувалося, що Герд у гніві кинула у нього пляшку горілки, коли вони були в Австралії.
Нагадаємо, у квітні Ембер Герд та Джонні Депп зустрілися в суді, процес тривав шість тижнів, акторка намагалася довести, що вона є жертвою сексуального насильства з боку чоловіка. Але нічого не вийшло. Пара одружилася 2015 року і розійшлася трохи більше ніж за рік, перш ніж офіційно розлучитися 2017-го.
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