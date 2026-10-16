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У джинсах і блакитному светрі з відкритими плечима: Сідні Свіні заскочили на зніманнях "Секрету служниці"
Акторка продемонструвала повсякденний аутфіт на знімальному майданчику продовження психологічного трилера.
Сідні Свіні потрапила до об’єктивів папараці на знімальному майданчику фільму «Секрет служниці» у Хобокені, штат Нью-Джерсі. У новій стрічці вона знову втілить образ Міллі — головної героїні «Служниці» 2025 року.
Перед камерами акторка з’явилася у блакитному трикотажному светрі з довгими рукавами, широким відкладним краєм і відкритими плечима. Светр Сідні поєднала зі світло-синіми джинсами, штанини яких розширювалися донизу і майже повністю прикривали темне взуття з округлими носками. На руці вона несла темно шкіряну куртку.
Волосся Свіні було розпущене й укладене легкими хвилями з проділом посередині. А ще у неї був ніжний макіяж з рожевими рум’янами. Акторка усміхалася, прогулюючись майданчиком.
Що відомо про «Секрет служниці»
Майбутній психологічний трилер стане екранізацією другого роману серії Фріди Мак-Фадден. Режисером знову виступить Пол Фіґ, а над сценарієм працює Ребекка Сонненшайн, яка адаптувала й першу книжку. Американський кінопрокат запланований на 17 грудня 2027 року.
За сюжетом Міллі влаштовується хатньою робітницею до заможної родини Ґарріків. Однак їй забороняють бачитися з дружиною господаря. Намагаючись дізнатися, що приховують за зачиненими дверима, героїня знову опиняється у небезпечній ситуації.
До ролі Енцо повернеться Мікеле Морроне. Також до акторського складу приєдналися Кірстен Данст, яка зіграє Венді Ґаррік, Пол Ентоні Келлі у ролі її чоловіка Дуґласа, Стівен Калін у ролі Брока та Бріттані Сноу, яка втілить Мерібет.