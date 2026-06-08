У джинсах і мереживному боді з відвертим декольте: Кім Кардашян підтримала свого бойфренда на Формулі-1

Кім Кардашян / © Associated Press

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Кім Кардашян відвідала Гран-прі «Формули-1» у Монако. До речі, до Монте-Карло вона прибула разом зі своєю сестрою Глое Кардашян і другом Саймоном Гакком.

Глое і Кім Кардашян, Саймон Гакк / © Getty Images

Папараці зазнімкували Кім в паддоку, коли вона вболівала за свого бойфренда — семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона, який виступає за команду Ferrari.

Кім Кардашян / © Associated Press

Бізнесвумен мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у сині джинси-кльош з високим посадженням і чорне мереживне напівпрозоре боді від Gucci з відвертим декольте, які скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на шпильках.

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Кім Кардашян / © Associated Press

Кім розпустила волосся, нафарбувала губи темно-бежевою помадою, одягла на обличчя масивні чорні сонцезахисні окуляри, а на голові у неї були великі червоні навушники.

Кім Кардашян / © Associated Press

З такою підтримкою Гамільтон фінішував другим на Гран-прі Монако, поступившись перемогою гонщику Mercedes Андреа Кімі Антонеллі.

Нагадаємо, чутки про роман між 45-річною Кім Кардашян і 41-річним Льюїсом Гамільтоном з’явилися у лютому після їхньої романтичної зустрічі в Парижі. Зірка реаліті та автогонщик знають одне одного вже понад десять років, приблизно від 2014 року, коли вони обоє були присутні на церемонії нагородження «Людина року» за версією GQ. До речі, саме тоді помітили, як Кім привітала Льюїса дружнім поцілунком у щоку. А нещодавно Кім підтвердила роман, опублікувавши в Instagram їхні спільні знімки.

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