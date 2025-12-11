ТСН у соціальних мережах

У джинсах і пальті кольору діжонської гірчиці: Кейт Вінслет потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку

50-річна акторка у повсякденному образі потрапила під приціл фотографів.

Аліна Онопа
Кейт Вінслет

Кейт Вінслет / © Getty Images

Кейт Вінслет потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка зараз активно займається промотуром фільму «Прощавай, Джун», який став її режисерським дебютом.

Зірка вийшла в світ у повсякденному зручному луку. На ній було пальто кольору діжонської гірчиці з великими накладними кишенями, кремовий светр оверсайз із V-подібним вирізом і сині джинси-скіні.

Кейт Вінслет / © Getty Images

Кейт Вінслет / © Getty Images

Аутфіт Вінслет доповнила шкіряним коричневим взуттям і бежевою сумкою. Волосся вона зібрала назад, випустивши спереду локони, зробила макіяж із ягідним відтінком помади і нюдовий манікюр. Вуха Кейт прикрасила золотими сережками, шию — золотим ланцюжком, а руки — каблучками.

Нагадаємо, Кейт Вінслет вийшла у світ із 21-річним сином-красенем.

