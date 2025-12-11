- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 366
- Час на прочитання
- 1 хв
У джинсах і пальті кольору діжонської гірчиці: Кейт Вінслет потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку
50-річна акторка у повсякденному образі потрапила під приціл фотографів.
Кейт Вінслет потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка зараз активно займається промотуром фільму «Прощавай, Джун», який став її режисерським дебютом.
Зірка вийшла в світ у повсякденному зручному луку. На ній було пальто кольору діжонської гірчиці з великими накладними кишенями, кремовий светр оверсайз із V-подібним вирізом і сині джинси-скіні.
Аутфіт Вінслет доповнила шкіряним коричневим взуттям і бежевою сумкою. Волосся вона зібрала назад, випустивши спереду локони, зробила макіяж із ягідним відтінком помади і нюдовий манікюр. Вуха Кейт прикрасила золотими сережками, шию — золотим ланцюжком, а руки — каблучками.
Нагадаємо, Кейт Вінслет вийшла у світ із 21-річним сином-красенем.