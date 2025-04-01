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- Шоу-бізнес
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У джинсах і стильному топі: Мішель Вільямс під прицілом папараці
Акторку заскочили дорогою на інтерв'ю.
Мішель Вільямс — дуже титулована акторка, оскільки у свої 44 роки вже встигла стати лауреаткою двох премій «Золотий глобус», премії Гільдії кіноакторів США, «Еммі» та здобути п'ять номінацій на премію «Оскар» й багато інших нагород. У останній день березня Мішель помітили на вулиці у Нью-Йорку, коли вона йшла на інтерв'ю на програму «Дивіться, що відбувається у прямому ефірі!» з ведучим Енді Коеном.
На акторці того дня були стильні широкі джинси, які вона поєднала з коротким білим топом, прикрашеним золотистою ниткою та двома золотими ґудзиками. Її образ доповнювали чорні мюлі, невелика сумка від Chanel та сонцезахисні окуляри.
Зараз акторка починає активніше з'являтися на публіці та різноманітних заходах, щоб просувати мінісеріал Dying for Sex, у якому зіграла головну роль. Шоу, яке вийде вже у квітні, розповідатиме історію жінки, у якої діагностували рак грудей, тому вона розриває свій 15-річний шлюб, щоб перед смертю досліджувати себе та свою сексуальність.