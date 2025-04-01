У джинсах і стильному топі: Мішель Вільямс під прицілом папараці

Мішель Вільямс / © Getty Images

Реклама

Мішель Вільямс — дуже титулована акторка, оскільки у свої 44 роки вже встигла стати лауреаткою двох премій «Золотий глобус», премії Гільдії кіноакторів США, «Еммі» та здобути п'ять номінацій на премію «Оскар» й багато інших нагород. У останній день березня Мішель помітили на вулиці у Нью-Йорку, коли вона йшла на інтерв'ю на програму «Дивіться, що відбувається у прямому ефірі!» з ведучим Енді Коеном.

На акторці того дня були стильні широкі джинси, які вона поєднала з коротким білим топом, прикрашеним золотистою ниткою та двома золотими ґудзиками. Її образ доповнювали чорні мюлі, невелика сумка від Chanel та сонцезахисні окуляри.

Мішель Вільямс / © Getty Images

Зараз акторка починає активніше з'являтися на публіці та різноманітних заходах, щоб просувати мінісеріал Dying for Sex, у якому зіграла головну роль. Шоу, яке вийде вже у квітні, розповідатиме історію жінки, у якої діагностували рак грудей, тому вона розриває свій 15-річний шлюб, щоб перед смертю досліджувати себе та свою сексуальність.

Реклама