У джинсах і топі зі стразами: Марго Роббі після тріумфу в "голій" сукні відвідала інтерв'ю в новому луку

Марго Роббі потрапила під приціл папараці в Лондоні 12 вересня. Акторку помітили, коли вона прямувала на інтерв’ю на BBC Radio One, щоб розповісти про свій новий фільм «Велика смілива красива подорож».

Для такої події акторка обрала вбрання від Chanel з круїзної колекції 2026, що включало бежевий топ-жилет з оздобленням бісером і камінням, а також блакитні джинси-кльош. У руці Марго несла маленьку сумку Chanel бежевого кольору та зі знаменитим ремінцем-ланцюжком. На очі вона вдягнула окуляри в коричневій оправі, а взута була в золотисті босоніжки на підборах.

Коли Роббі покидала студію, то доповнила вбрання також оверсайз курткою з тієї ж колекції, що була в одному відтінку з її жилеткою.

Нагадаємо, що днем раніше вона вийшла на червону доріжку з нагоди прем’єри фільму «Велика смілива красива подорож» і була одягнена в ніжну і «голу» сукню від Armani Privé з колекції весна-літо 20025.

