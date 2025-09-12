ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

У джинсах і топі зі стразами: Марго Роббі після тріумфу в "голій" сукні відвідала інтерв'ю в новому луку

Акторка обрала образ у ретроестетиці від улюбленого бренду, коли її помітили фотографи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марго Роббі

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі потрапила під приціл папараці в Лондоні 12 вересня. Акторку помітили, коли вона прямувала на інтерв’ю на BBC Radio One, щоб розповісти про свій новий фільм «Велика смілива красива подорож».

Для такої події акторка обрала вбрання від Chanel з круїзної колекції 2026, що включало бежевий топ-жилет з оздобленням бісером і камінням, а також блакитні джинси-кльош. У руці Марго несла маленьку сумку Chanel бежевого кольору та зі знаменитим ремінцем-ланцюжком. На очі вона вдягнула окуляри в коричневій оправі, а взута була в золотисті босоніжки на підборах.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Коли Роббі покидала студію, то доповнила вбрання також оверсайз курткою з тієї ж колекції, що була в одному відтінку з її жилеткою.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Нагадаємо, що днем раніше вона вийшла на червону доріжку з нагоди прем’єри фільму «Велика смілива красива подорож» і була одягнена в ніжну і «голу» сукню від Armani Privé з колекції весна-літо 20025.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Роббі / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie