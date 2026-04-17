У джинсах і зеленому тренчі в чорний горошок: Меріл Стріп яскравим луком привернула увагу в Нью-Йорку
Акторка продемонструвала, як повсякденний лук може мати стильний вигляд.
Меріл Стріп папараці заскочили на вулицях Нью-Йорка у яскравому аутфіті.
Зірка вийшла в світ у зеленому тренчі в чорний горошок з підкоченими рукавами, під яким на ній була біла сорочка та базові сині джинси прямого крою. Взута вона була в чорні шкіряні черевики.
Стріп зібрала волосся ззаду, наділа чорні сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха золотими сережками і завершила лук сірою місткою сумкою.
Нагадаємо, 30 квітня в український прокат виходить довгоочікуване продовження культової історії про світ моди «Диявол носить Прада 2», у якому Меріл Стріп повернеться до своєї ролі Міранди Прістлі.