ТСН у соціальних мережах

У джинсах і зеленому тренчі в чорний горошок: Меріл Стріп яскравим луком привернула увагу в Нью-Йорку

Акторка продемонструвала, як повсякденний лук може мати стильний вигляд.

Аліна Онопа
Меріл Стріп

Меріл Стріп / © Getty Images

Меріл Стріп папараці заскочили на вулицях Нью-Йорка у яскравому аутфіті.

Зірка вийшла в світ у зеленому тренчі в чорний горошок з підкоченими рукавами, під яким на ній була біла сорочка та базові сині джинси прямого крою. Взута вона була в чорні шкіряні черевики.

Меріл Стріп / © Getty Images

Меріл Стріп / © Getty Images

Стріп зібрала волосся ззаду, наділа чорні сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха золотими сережками і завершила лук сірою місткою сумкою.

Нагадаємо, 30 квітня в український прокат виходить довгоочікуване продовження культової історії про світ моди «Диявол носить Прада 2», у якому Меріл Стріп повернеться до своєї ролі Міранди Прістлі.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
