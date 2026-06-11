У джинсах, картатій сорочці та мінісукні: стильні ексучасниці "Холостяка" відвідали прем’єру фільму "День істини"

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У Києві в кінотеатрі «Планета Кіно» (ТРЦ River Mall) відбулася прем’єра найочікуванішої науково-фантастичної стрічки року — «День істини» (Disclosure Day) режисера Стівена Спілберга. Головну роль у фільмі виконала британська акторка Емілі Блант.

Захід відвідали колишні учасниці різних сезонів реалітішоу «Холостяк» — Діана Зотова, Ірина Кулешина та Даша Ставнича, ведучий Анатолій Анатоліч, акторка Вікторія Білан, режисер Павло Остріков, актори українського дубляжу стрічки та інші.

Анатолій Анатоліч / Фото: David Neparidze

Вікторія Білан / Фото: David Neparidze

Ексучасниці «Холостяка» продемонстрували на івенті стильні образи.

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Діана Зотова позувала в чорному топі з американською проймою, синіх вузьких джинсах і прозоро-червоних туфлях-човниках. З аксесуарів вона обрала коричнево-бежево-білу сумку.

Діана Зотова / Фото: David Neparidze

На Ірині Кулешиній була картата сорочка, чорний кроптоп, блакитні широкі джинси та білі кросівки. Аутфіт вона завершила чорною стьобаною сумкою.

Ірина Кулешина / Фото: David Neparidze

А Даша Ставнича обрала для своєї появи чорну мінісукню з чорною квітковою вишивкою, білим коміром, перлинними ґудзиками з камінням і перлинами на коротких рукавах. Вбрання вона скомбінувала з білими кедами Dolce & Gabbana та чорною сумкою з золотистим ланцюжком.

Даша Ставнича / Фото: David Neparidze

Про фільм:

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Стрічка «День істини» порушує питання, яке століттями хвилює людство: що станеться, якщо ми отримаємо незаперечний доказ того, що не самотні у Всесвіті? «Якби ви дізналися, що ми не самі у Всесвіті, якби хтось показав вам це і довів — чи налякало б це вас?» — саме з такого запитання починається історія, яка обіцяє стати однією з найгучніших кінопрем’єр літа.

У центрі сюжету — метеорологиня Маргарет Фейрчайлд (Емілі Блант). Її героїня опиняється в епіцентрі подій після низки загадкових явищ, які змушують людство переглянути власне місце у Всесвіті. Паралельно розгортається історія кіберфахівця та викривача Даніеля Келлнера (Джош О’Коннор), який намагається розкрити таємницю, приховувану десятиліттями. Разом вони стають свідками подій, здатних змінити майбутнє всієї планети.

Режисером картини виступив легендарний Стівен Спілберг, який повернувся до теми позаземного життя майже через пів століття після виходу культових «Близьких контактів третього ступеня». Сценарій написав його давній творчий партнер Девід Кепп, а музику створив знаменитий Джон Вільямс.

Окрім Емілі Блант, у фільмі зіграли Колін Ферт, Ів Г’юсон, Колман Домінго та Ваятт Расселл.

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Фільм «День істини» — вже в українському прокаті.

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