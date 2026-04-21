У джинсовому тренчі оверсайз і під руку з чоловіком: Сіара на прем’єрі сиквелу "Диявол носить Прада"

Рассел Вілсон і Сіара / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася гучна прем’єра довчікуваного сиквелу всіх часів «Диявол носить Прада», яку відвідала Сіара. Співачка з’явилася у фільмі в епізодичній ролі.

На івент артистка прийшла у супроводі свого чоловіка — гравця в американський футбол Рассела Вілсона. Пара залюбки позувала перед фотографами. Рассел не стримував теплих почуттів до дружини і цілував на камеру їй руку.

Сіара обрала для своєї появи стильний багатошаровий лук. Вона була одягнена у довгий джинсовий тренч оверсайз з прет-а-порте колекції осінь-зима 2026 бренду Romeo Hunte. На ній також була синя сорочка з деніму, біла сорочка з довшим низом і джинсові мінішорти. Зірка підперезалася поясом з деніму і взула чорні лаковані гостроносі туфлі на шпильках від Christian Louboutin.

Сіара / © Associated Press

Сіара зробила зачіску з локонами, макіяж із коричневою помадою, французький манікюр із нюдовою базою і чорним краєм, шию прикрасила широким чокером з камінням і завершила аутфіт чорними сонцезахисними окулярами.

Рассел одягнув чорний бомбер від Prada, білу сорочку з чорною краваткою, чорні штани з накладними боковими кишенями і взув чорне взуття на грубій підошві.

Нагадаємо, фільм «Диявол носить Прада 2» в український прокат виходить 30 квітня.