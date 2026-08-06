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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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956
Час на прочитання
1 хв

У джинсовій спідниці та кедах: Кейт Бланшетт у стильному аутфіті відвідала захід

57-річна акторка змінила звичні розкішні сукні й бездоганні костюми на розслаблене поєднання деніму, білої сорочки та спортивного взуття.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт відвідала показ фільму «Персона» та сесію запитань і відповідей від BFI Presents у культурному центрі BFI Southbank у Лондоні.

Для заходу акторка обрала вбрання з колекції Givenchy весна-2026. Воно складалося з білої сорочки оверсайз з широкими короткими рукавами та темної джинсової спідниці-олівця довжини максі.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Сорочку Бланшетт заправила у спідницю, а талію підкреслила чорним шкіряним ременем із масивною золотистою фурнітурою. Стриманий аутфіт зірка доповнила білими кедами Hogan на товстій підошві.

Волосся Кейт зібрала у лаконічну зачіску і зробила природний макіяж.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт вийшла у світ з молодшим сином, якому 18 років.

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