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- Шоу-бізнес
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У джинсовій спідниці та кедах: Кейт Бланшетт у стильному аутфіті відвідала захід
57-річна акторка змінила звичні розкішні сукні й бездоганні костюми на розслаблене поєднання деніму, білої сорочки та спортивного взуття.
Кейт Бланшетт відвідала показ фільму «Персона» та сесію запитань і відповідей від BFI Presents у культурному центрі BFI Southbank у Лондоні.
Для заходу акторка обрала вбрання з колекції Givenchy весна-2026. Воно складалося з білої сорочки оверсайз з широкими короткими рукавами та темної джинсової спідниці-олівця довжини максі.
Сорочку Бланшетт заправила у спідницю, а талію підкреслила чорним шкіряним ременем із масивною золотистою фурнітурою. Стриманий аутфіт зірка доповнила білими кедами Hogan на товстій підошві.
Волосся Кейт зібрала у лаконічну зачіску і зробила природний макіяж.
Нагадаємо, Кейт Бланшетт вийшла у світ з молодшим сином, якому 18 років.