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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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192
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1 хв

У джинсовій спідниці з розрізом і білій сорочці з вузлом: Крісті Брінклі позувала на фотоколі у Каннах

72-річна американська супермодель мала прекрасний і стрункий вигляд.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Крісті Брінклі

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі відвідала фотокол «Uptown Girl» під час MIPCOM 2026 у Каннах. Перед фотографами вона позувала з усмішкою, демонструючи ефектний образ.

Крісті одягла білу сорочку вільного крою з розстебнутими верхніми ґудзиками та широкими манжетами. Її краї вона зав’язала вузлом на талії, трохи відкривши живіт, та засвітивши чорну білизну.

Сорочку Брінклі поєднала з темно-синьою джинсовою спідницею довжини міді. Модель із високим посадженням, контрастною строчкою і глибоким розрізом спереду підкреслювала її стрункі ноги. На талії був коричневий шкіряний пояс.

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Аутфіт вона доповнила червоними босоніжками на високих шпильках і з перехрещеними ремінцями навколо щиколоток, а також червоною сумкою. У руці Крісті також тримала чорні сонцезахисні окуляри. Вуха зірка прикрасила золотими сережками-кільцями.

Брінклі зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж з червоною помадою і червоний манікюр.

Нагадаємо, минулого разу Крісті Брінклі продемоснтрувала лук у червоній сукні з драпуванням, яку прикрашала металева пряжка на стегні.

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