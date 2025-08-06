У джинсовій сукні з прозорими рукавами: Гайді Клум у грайливому луку продемонструвала струнку фігуру

Гайді Клум / © Getty Images

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До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Гайді Клум, яка у кокетливому аутфіті продемонструвала струнку фігуру.

Супермодель обрала для свого виходу цікаву сукню з деніму приталеного силуету. Вбрання мало пишні прозорі рукави, темно-синю вставку з принтом polka dot спереду на спідниці і жовту вставку на подолі. Жовтими також були манжети і комір.

Гайді Клум / © Getty Images

Лук Клум доповнила атласними темно-синіми гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із ніжно-рожевою помадою і довгий червоний манікюр. Вуха модель прикрасила елегантними сережками, а руки — каблучками.

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Нагадаємо, Гайді Клум у вбранні з пікантним декольте знялася у фотосесії для журналу.