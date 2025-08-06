- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
У джинсовій сукні з прозорими рукавами: Гайді Клум у грайливому луку продемонструвала струнку фігуру
52-річна супермодель має чудове почуття стилю. Кожен її вихід - вартий уваги.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Гайді Клум, яка у кокетливому аутфіті продемонструвала струнку фігуру.
Супермодель обрала для свого виходу цікаву сукню з деніму приталеного силуету. Вбрання мало пишні прозорі рукави, темно-синю вставку з принтом polka dot спереду на спідниці і жовту вставку на подолі. Жовтими також були манжети і комір.
Лук Клум доповнила атласними темно-синіми гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із ніжно-рожевою помадою і довгий червоний манікюр. Вуха модель прикрасила елегантними сережками, а руки — каблучками.
Нагадаємо, Гайді Клум у вбранні з пікантним декольте знялася у фотосесії для журналу.