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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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60
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1 хв

У джинсовій сукні з прозорими рукавами: Гайді Клум у грайливому луку продемонструвала струнку фігуру

52-річна супермодель має чудове почуття стилю. Кожен її вихід - вартий уваги.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Гайді Клум, яка у кокетливому аутфіті продемонструвала струнку фігуру.

Супермодель обрала для свого виходу цікаву сукню з деніму приталеного силуету. Вбрання мало пишні прозорі рукави, темно-синю вставку з принтом polka dot спереду на спідниці і жовту вставку на подолі. Жовтими також були манжети і комір.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Лук Клум доповнила атласними темно-синіми гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із ніжно-рожевою помадою і довгий червоний манікюр. Вуха модель прикрасила елегантними сережками, а руки — каблучками.

Нагадаємо, Гайді Клум у вбранні з пікантним декольте знялася у фотосесії для журналу.

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