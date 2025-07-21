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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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15
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1 хв

У джинсовій сукні з високим розрізом і на шпильках: новий стильний вихід Ніколь Шерзінгер

47-річна колишня зірка Pussycat Dolls вбранням із деніму підкреслила струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер потрапила до об’єктивів папараці у районі Сохо, у Нью-Йорку. Знаменитість, як завжди, мала стильниий вигляд.

На артистці була джинсова сукня міді приталеного силуету, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало тонкі бретельки, пікантне декольте і високий розріз, який дозволив Ніколь продемонструвати свої стрункі ноги.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Лук Шерзінгер доповнила коричневими шкіряними гостроносими туфлями на високих шпильках. Вона зробила укладання з локонами, вечірній макіяж і нюдовий манікюр. Ніколь прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а руки — золотими та дерев’яними браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер на шоу «Пізньої ночі із Сетом Маєрсом» з’явилася у чорній сукні з нитками від бренду Philipp Plein.

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