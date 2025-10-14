ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
268
2 хв

У джинсовому бюстгальтері та рваній майці: Шакіра позувала в зухвалому образі

Зірка знялася в новій фотосесії для глянцю.

Юлія Кудринська
Шакіра

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

48-річна колумбійська співачка Шакіра стала головною зіркою нового номера нідерландської редакції журналу Grazia. На обкладинці глянцю вона позувала в зухвалому образі: джинсовому бюстгальтері-топі, білій рваній майці та джинсах. Своє кучеряве від природи волосся зірка випрямила, а на її обличчі був макіяж у теплих відтінках.

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

В інтерв’ю журналу Шакіра розповіла про свою кар’єру, світове турне, режим дня і виховання дітей після розставання з їхнім батьком — футболістом Жераром Піке.

«Потягніться, помоліться, поспіть! — так говорить Шакіра про свій секрет відновлення після численних концертів. — Сон дуже важливий. Після двох з половиною годин шоу адреналін продовжує вирувати в організмі ще кілька годин, тому я часто лягаю спати пізно. Але під час гастролей я намагаюся дати своєму тілу якомога більше відпочинку. Ніщо не допомагає мені краще відновлюватися, ніж сон. Розпорядок дня для мене священний. Він дає мені змогу починати кожен день свіжою і сповненою енергії».

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

«Бувають легкі дні, бувають важкі, але мої діти завжди на першому місці. Жодна нагорода чи виступ не зрівняються з цим. Хочу, щоб вони завжди прагнули бути кращою версією себе і були добрими до оточення — як до друзів, так і до тих, кому пощастило менше», — говорить співачка про синів, 12-річного Мілана та 10-річного Сашу.

Також Шакіра позувала в джинсовій куртці та джинсах, розшитих заклепками.

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

Шакіра / © Інстаграм Шакіри

«Не переймайся через дрібниці. Ти проґавиш найкращі моменти. Зосередься на сьогоденні та святкуй свої успіхи», — відповіла колумбійка на запитання, що б вона порадила собі 20-річній.

Раніше, нагадаємо, Шакіра блиснула фігурою в бікіні на пляжі. Співачка потішила шанувальників новими знімками в купальнику.

