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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

У джинсовому комбінезоні і з камуфляжною сумкою Hermès: Гайді Клум із чоловіком приїхала до Канн

Супермодель із коханим прибула до Європи на Каннський кінофестиваль.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гайді Клум і Том Кауліц

Гайді Клум і Том Кауліц / © Getty Images

Папараці заскочили Гайді Клум разом із чоловіком Томом Кауліцом в аеропорту Ніцци. Подружжя приїхало на один із найочікуваніших кінематографічних марафонів року — 78-й Каннський кінофестиваль, який стартує 13 травня на Лазуровому березі.

Гайді була одягнена в обтислий джинсовий комбінезон зі штанями-палацо і взута у бежеві замшеві туфлі. Лук вона доповнила камуфляжною сумкою Hermès Birkin зі шкірою крокодила.

Гайді Клум і Том Кауліц / © Getty Images

Гайді Клум і Том Кауліц / © Getty Images

У моделі було розпущене волосся, макіяж із коричневою помадою на обличчі і довгий нюдовий манікюр. На обличчя Клум одягла окуляри-авіатори, прикрасила вуха сережками з камінням, а руку — каблучкою з білим і жовтим камінням.

На Кауліці була чорна футболка, чорні смугасті штани вільного крою, сірий светр, який він накинув на плечі, і білі кеди. Окуляри і бейсболка на поясі завершили лук музиканта. У руці він тримав валізу із сумкою.

Нагадаємо, Гайді Клум і її донька в образах total black сходили на галавечір.

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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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