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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
1 хв

У джинсовому луку та окулярах: ефектна Моніка Беллуччі приїхала на фестиваль

61-річна італійська акторка відвідала кінофестиваль у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі позувала перед камерами фотографів у третій день 6-го фестивалю "Cinéma Paradiso Louvre x MK2", який проходить у французькій столиці.

На захід Моніка приїхала у чорному топі, джинсовій сорочці та таких самих широких джинсах, які повністю закривали взуття акторки. В руках у Беллуччі була невелика сумка на короткій ручці, на обличчі чорні сонцезахисні окуляри, волосся вона розпустила і доповнила образ золотим ланцюжком на шиї.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Зовсім нещодавно, нагадаємо, ми бачили Моніку Беллуччі на кінофестивалі у Біарріці. Там вона сяяла в чорній максісукні з прозорою тканиною і високим розрізом, взута в чорні босоніжки із замші на високих підборах, а в руках тримала невелику шкіряну сумку на короткій ручці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
368
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