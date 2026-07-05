У джинсовому луку та окулярах: ефектна Моніка Беллуччі приїхала на фестиваль

Моніка Беллуччі / © Getty Images

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Моніка Беллуччі позувала перед камерами фотографів у третій день 6-го фестивалю "Cinéma Paradiso Louvre x MK2", який проходить у французькій столиці.

На захід Моніка приїхала у чорному топі, джинсовій сорочці та таких самих широких джинсах, які повністю закривали взуття акторки. В руках у Беллуччі була невелика сумка на короткій ручці, на обличчі чорні сонцезахисні окуляри, волосся вона розпустила і доповнила образ золотим ланцюжком на шиї.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Зовсім нещодавно, нагадаємо, ми бачили Моніку Беллуччі на кінофестивалі у Біарріці. Там вона сяяла в чорній максісукні з прозорою тканиною і високим розрізом, взута в чорні босоніжки із замші на високих підборах, а в руках тримала невелику шкіряну сумку на короткій ручці.

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