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- Шоу-бізнес
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У джинсових мінішортах і з улюбленою сумкою: Наталі Портман заскочили папараці
У звичайному житті акторка носить зовсім не гламурні вбрання, але залишається вірною улюбленому бренду.
Наталі Портман потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Акторка йшла вулицею в районі Сохо з телефоном у руках. Портман була одягнена у просту чорну футболку та короткі сині джинсові шорти з необробленим низом, а тако взута в чорні кросівки.
Літній образ акторка доповнила сонцезахисними окулярами Dior і сумкою від цього знаменитого бренду, яка була виконана з культовим мотивом Cannage, а також прикрашена китицями.
З цією ж торбинкою Наталі з’явилася на початку місяця на фінальному матчі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
Сумку вона тоді поєднала з солом’яним капелюшком, білою сорочкою і спідницею цукерково-рожевого відтінку.