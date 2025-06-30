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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
2209
Час на прочитання
1 хв

У джинсових мінішортах і з улюбленою сумкою: Наталі Портман заскочили папараці

У звичайному житті акторка носить зовсім не гламурні вбрання, але залишається вірною улюбленому бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наталі Портман

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Акторка йшла вулицею в районі Сохо з телефоном у руках. Портман була одягнена у просту чорну футболку та короткі сині джинсові шорти з необробленим низом, а тако взута в чорні кросівки.

Літній образ акторка доповнила сонцезахисними окулярами Dior і сумкою від цього знаменитого бренду, яка була виконана з культовим мотивом Cannage, а також прикрашена китицями.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

З цією ж торбинкою Наталі з’явилася на початку місяця на фінальному матчі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Сумку вона тоді поєднала з солом’яним капелюшком, білою сорочкою і спідницею цукерково-рожевого відтінку.

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Натали Портман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Getty Images

© Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

© Getty Images

Наталі Портман_4 / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
2209
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