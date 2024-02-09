У ефектних костюмах з пір'ям: топмодель Алессандра Амбросіо показала фото з карнавалу у Бразилії

Завтра, 10 лютого, у Бразилії стартує щорічний карнавал, одне з найграндіозніших шоу у світі. З цього приводу 42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – вирішила згадати, як брала участь у цій події.

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У своєму Instagram вона показала серії фото, зроблених у різні роки. Але позує в ефектних костюмах з пір'ям, в екстравагантних головних уборах, мінісукнях, костюмах, розшитих камінням, а також з величезними крилами за спиною.

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Чи братиме цього року участь у карнавалі, Амбросіо не повідомила, але чекаємо від неї нових яскравих фото.

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо відпочивала на березі Індійського океану та показувала фото у бікіні.

Алессандра Амбросіо в Таїланді / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

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