У ефектних костюмах з пір'ям: топмодель Алессандра Амбросіо показала фото з карнавалу у Бразилії

Зірка вирішила згадати, як брала участь у щорічному фестивалі.
Завтра, 10 лютого, у Бразилії стартує щорічний карнавал, одне з найграндіозніших шоу у світі. З цього приводу 42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – вирішила згадати, як брала участь у цій події.
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У своєму Instagram вона показала серії фото, зроблених у різні роки. Але позує в ефектних костюмах з пір'ям, в екстравагантних головних уборах, мінісукнях, костюмах, розшитих камінням, а також з величезними крилами за спиною.
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Чи братиме цього року участь у карнавалі, Амбросіо не повідомила, але чекаємо від неї нових яскравих фото.
Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо відпочивала на березі Індійського океану та показувала фото у бікіні.
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