У ефектній багряній сукні: Гайді Клум сяяла на відкритті Каннського кінофестивалю

На Лазуровому узбережжі у Франції стартував 77-й Каннський кінофестиваль. Цьогорічний захід відкриває французька стрічка "Другий акт" Квентіна Дюп'є. Гостею заходу стала незрівнянна супермодель та ведуча Гайді Клум.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Вона з'являється на цій події практично щорічно і демонструє розкішні вбрання, коштовності та чудову форму. Цього разу стилісти Гайді підібрали їй багряну кутюрну сукню від бренду Saiid Kobeisy з колекції весна-літо 2024.

Вбрання підкреслювало фігуру зірки, оскільки в нього було глибоке декольте-серце з опущеними бретельками. Верхню частину вбрання прикрашали невеликі складки, а спідниця була асиметричною і пишною — один її бік був трохи коротшим і мав багато складок і драпувань, через що відкривалася нога зірки і можна було розглянути гламурні срібні туфлі зі стразами.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Також у вбрання був широкий шлейф, який мав дуже еффектний вигляд, коли Гайді йшла червоною доріжкою. Завершували її образ сережки у вухах, макіяж та улюблена зачіска з легкими та трохи недбалими локонами.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

У картині, яку подивилася на відкритті Гайді, головну роль зіграла акторка Леа Сейду, яка вона відвідала цей захід у образі із Louis Vuitton.

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