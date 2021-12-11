У ефектній червоній сукні: Мер'єм Узерлі знялася у новій фотосесії

У ефектній червоній сукні: Мер'єм Узерлі знялася у новій фотосесії

Розкоші зніманню додавали старовинні інтер'єри палацу.

Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка прославилася роллю Гюррем-Султан у драматичному серіалі "Величне століття", знялася у новій фотосесії для бренду Maison Novague.

Знімання проводилося в палаці Фрідріхсфеельде, а сама Мер'єм була одягнена в розкішну сукню насиченого червоного кольору з колекції весна-літо 2022. Вбрання було однотонним, мало довгий шлейф та спущені рукави. Доповнили образ акторки елегантна зачіска та ніжний макіяж.

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